Christian Nodal revela qué cambio en él cuando nació su hija

En sus rede sociales ha expresado que es un padre cariñoso y que jamás pensó que sería así, ya que antes de conocr a Cazzu fue todo un casanova, recordemos que estaba comprometido con Belinda.

Es como un sentimiento bastante precioso. No puedo describir lo que se siente al despertar y dormir con ella, te da energía, te revitaliza, definitivamente no aprendes a ser hijo hasta que eres padre. Es como un sentimiento bastante precioso. No puedo describir lo que se siente al despertar y dormir con ella, te da energía, te revitaliza, definitivamente no aprendes a ser hijo hasta que eres padre.

Expresó el cantante, quien afirmó en la entrevista que agradece todo lo que pasó para llegar a estar en este momento junto a su bebé.