Christian Nodal revela por qué se tatuó la cara y cuál no se quitará

Y en medio de esta recuperación, el cantante ha afirmado en varias entrevistas que el proceso es sumamente doloroso.

"Duele mucho. Yo no soy tan disciplinado de cuidados y cremitas. Yo ya tengo 3 sesiones pero se hacen una llagas muy dolorosas, en la piel se hacen bolas, bolsitas de agua... Como si te quemaras”, dijo.

Yo uso sombreros y el sudor, las luces del escenario. No tengo tiempo para la sanación. Con el tiempo se me han ido borrando un poco más. Yo uso sombreros y el sudor, las luces del escenario. No tengo tiempo para la sanación. Con el tiempo se me han ido borrando un poco más.

¿Por qué Christian Nodal se tatuó el rostro?

El cantante explicó en el programa Noche de luz que: "Yo lo hice mucho por rebeldía. Me encantaban los tatuajes y yo sentía que me querían encasillar. Yo quería no gustarle a la gente para nada más gustarle por mi música. En México tenían esta cuestión de que el regional tiene una estética. Había tantas cosas impuestas que yo decía, quiero romper todo eso para que llegue gente de otra generación y entienda que ellos puedan vestirse, ser quiénes quieran”.

Forajido, el tatuaje más especial de Christian Nodal

La palabra forajido que tiene tatuado arriba de una ceja no se lo piensa quitar porque representa algo muy especial para él. “Forajido es un tatuaje que nunca se me va a ir, es como una ley de vida. Hay tatuajes que si tienen mucho significado, hay otros que no.", expresó.