Cine Universitario presenta ciclo dedicado a Luis Tosar del 1 al 5 de diciembre

El Cine Universitario , ubicado en el Campus Central de la Universidad de Panamá, cerrará su programación anual con un ciclo especial dedicado al reconocido actor español Luis Tosar, del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, como parte de las actividades de La Ventana del Cine Español.

Este programa, organizado junto con la Embajada de España y el Centro Cultural de España, ha presentado cinco muestras a lo largo del año con lo mejor de la cinematografía española.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Luis Tosar, quien actualmente se encuentra en Panamá protagonizando la película nacional Sucedió en enero, es uno de los actores más premiados de España. Entre sus reconocimientos destacan:

Premio Goya 2003 – Mejor actor de reparto por Los lunes al sol

– Mejor actor de reparto por Los lunes al sol Premio Goya 2004 – Mejor actor protagonista por Te doy mis ojos

– Mejor actor protagonista por Te doy mis ojos Concha de Plata 2003 y 2009 en el Festival de San Sebastián

y en el Festival de San Sebastián Protagonista de filmes aclamados como Celda 211

CINE U 25 - LA VENTANA - ciclo 5 - EN LOS MÁRGENES

Durante el ciclo se proyectarán cuatro de sus películas:

En los márgenes (2022)

Ventajas de viajar en tren (2019)

100 años de perdón (2016)

Celda 211 (2009)

Las funciones serán a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m., con inauguración el lunes 1 a las 7:00 p.m. La entrada será gratuita.

El Cine Universitario está ubicado en la calle principal del Campus Central de la UP, tras la Caja de Ahorros y frente al patio de la Facultad de Humanidades. La programación puede consultarse en gecupanama.org/cartelera, así como en las redes sociales del cine o al teléfono 6503-9583.