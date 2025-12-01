Cine Universitario presenta ciclo dedicado a Luis Tosar del 1 al 5 de diciembre

El Cine Universitario, ubicado en el Campus Central de la Universidad de Panamá, cerrará su programación anual con un ciclo especial dedicado al reconocido actor español Luis Tosar, del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, como parte de las actividades de La Ventana del Cine Español.
Luis Tosar, quien actualmente se encuentra en Panamá protagonizando la película nacional Sucedió en enero, es uno de los actores más premiados de España. Entre sus reconocimientos destacan:
- Premio Goya 2003 – Mejor actor de reparto por Los lunes al sol
- Premio Goya 2004 – Mejor actor protagonista por Te doy mis ojos
- Concha de Plata 2003 y 2009 en el Festival de San Sebastián
- Protagonista de filmes aclamados como Celda 211
Durante el ciclo se proyectarán cuatro de sus películas:
- En los márgenes (2022)
- Ventajas de viajar en tren (2019)
- 100 años de perdón (2016)
- Celda 211 (2009)
Las funciones serán a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m., con inauguración el lunes 1 a las 7:00 p.m. La entrada será gratuita.
El Cine Universitario está ubicado en la calle principal del Campus Central de la UP, tras la Caja de Ahorros y frente al patio de la Facultad de Humanidades. La programación puede consultarse en gecupanama.org/cartelera, así como en las redes sociales del cine o al teléfono 6503-9583.