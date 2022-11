Conciertos en Panamá: evita estafas en las compras de boletos

Evitar comprar en línea por medio de terceros no autorizados, es lo que las tiendas oficiales recomiendan a quienes deseen asistir a uno de los muchos conciertos que se realizarán en Panamá. Uno de ellos es Magic Dreams Productions, que ha mencionado "no se responsabiliza de la reventa de boletos no autorizados, e incita a la población a mantenerse alerta ante las posibles estafas".