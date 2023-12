¡Confirmado! Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine están juntos.

Ante está situación, la intérprete de Narcisista fue detenida por las autoridades de Miami, luego de que su novio Tekashi 6ix9ine les llamará.

Los fanáticos y seguidores de Yailin La Más Viral, han estado preocupados y sorprendidos, porque después de todo lo que sucedido entre ellos dos, la madre de Cattleya siga supuestamente con él y así se ha dejado ver últimamente.

Tekashi 6ix9ine confirma que está con Yailin La Más Viral

El rapero protagonizó en el último video musical de la dominicana y esto fue un blanco de muchas criticas, ya que para muchas personas esto no es para nada normal o muchos piensan que es parte de una publicidad.

Pero lo que si es cierto, es que en la noche del sábado 30 de diciembre, Tekashi 6ix9ine confirmó que está junto a Yailin y que están dejando atrás todas las situaciones que ocurrieron hace unas semanas.

"Yo amo a esta tipa con toda mi vida, te lo juro que doy mi vida por esta tipa, no importa lo que ella diga pero yo la amo con toda mi vida, es la tipa más hermosa que he visto en mi vida, te lo juro por mi madre que es la tipa que he deseado en mi vida entera, te lo juro que es un sueño que yo este con ella", expresó Tekashi 6ix9ine enfocando a Yailin.