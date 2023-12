Yailin es arrestada y Tekashi 6ix9ine afirma que ella necesita ayuda

Tras esa foto y declaración, salió la propia Yailin explicando que "Dany" y ella estaban en una discoteca y tuvieron un accidente, pero como no pasó a mayores no quería preocupar a nadie.

Sin embargo, en horas de la tarde de este jueves el productor Alofoke filtró una conversación privada que tuvo con Yailin en donde ella le pide auxilio para salir de los maltratos que Tekashi le ha propinado todo este tiempo.

Yailin es arrestada por maltratar a Tekashi 6ix9ine

Pero eso no es todo, Yailin La Más Viral está pasando por una situación aún más difícil que la que vivió con su ex pareja y padre de su hija Cattleya, Anuel AA, pues resulta que ha sido arrestada por la policía de los Estados Unidos por supuesta agresión a Tekashi y al equipo de él.

Tras el arresto de la dominicana, el propio Tekashi hizo un en vivo a través de su red social Instagram en donde explicaba a detalle lo que pasó con Yailin.

Ella está mal de la mente, es muy posesiva y celosa, acá no se le puede pegar a la mujer, hombre que le pega a la mujer va preso, la policía de Estados Unidos no es como la de República Dominciana. Ella está mal de la mente, es muy posesiva y celosa, acá no se le puede pegar a la mujer, hombre que le pega a la mujer va preso, la policía de Estados Unidos no es como la de República Dominciana.

Además aprovechó para decir que Alofoke es una persona poco confiable y que solo quiere sacarle provecho a Yailin.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC02720YutLj%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO7U35qToZA0JDpiHiZAdd3YMMs4lfsboyy6ZCYZBZAbtssEmsY9o68Rs4dyCCATidZA8ZBavzGxySS0JtLZCqBqAybecKkHSg10RYroZBaOlA4FetMTQVon2aypSFRl2zEU0Uw6yZBuOwfio7LbXCfvl6hIxVVtBlLtoeENcIJB3a4MAZDZD View this post on Instagram A post shared by La Mordida (@lamordidapa)

Ella necesita mucho amor, está muy mal por el postparto, siempre ha sido así, mi amor fue genuino, si digo algo quedo mal, y si no digo nada también quedo mal. Ella necesita mucho amor, está muy mal por el postparto, siempre ha sido así, mi amor fue genuino, si digo algo quedo mal, y si no digo nada también quedo mal.

Culminó diciendo el rapero de ascendencia mexicana, Tekashi 6ix9ine.