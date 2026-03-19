Mundial 2026 Entretenimiento -  19 de marzo de 2026 - 09:54

Copa Airlines presenta el remix de "Sube la Marea" rumbo al Mundial 2026

La nueva versión de "Sube la Marea" de Copa Airlines fusiona ritmos que reflejan la diversidad cultural del país rumbo al Mundial 2026.

Copa Airlines presenta el remix de Sube la Marea.

Copa Airlines presenta el remix de "Sube la Marea".

Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles 18 de marzo, Copa Airlines presentó oficialmente el remix de la emblemática canción "Sube la Marea". La producción reúne a los exponentes más representativos de la música panameña para celebrar y alentar a la selección nacional de fútbol, que se prepara para participar por segunda vez consecutiva en una cita mundialista.

La nueva versión fusiona ritmos que reflejan la diversidad cultural del país, capturando el orgullo de más de cuatro millones de panameños que anhelan ver al equipo representar con determinación los colores de la bandera en el escenario internacional.

Estrellas panameñas en el remix de "Sube la Marea"

El video musical cuenta con una alineación de lujo que abarca diversas generaciones y estilos:

  • Íconos Internacionales: Rubén Blades, Omar Alfaro, Erika Ender, Los Gaitanes, Los Rabanes e Idania Dowman.
  • Talento Típico y Autóctono: Jhonathan Chávez, Alejandro Torres, Kako Nieto, Doralis Mela, Osvaldo Ayala, y los "Patrones de la Cumbia", Samy y Sandra Sandoval.
  • Género Urbano: Boza, Sech, Kafu Banton y Nando Boom.
  • Fusión y Tradición: Ingrid de Icaza y la legendaria agrupación The Beachers.

VIDEO| Sube la marea remix

Embed - Sube La Marea Remix

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