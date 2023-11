Daddy Yankee planeando su "último concierto" y su esposa pidiendo trabajo en tiendas

Pero ahora, para ponerle la cereza al pastel, la propia mujer de Daddy Yankee escribió en sus redes que está buscando trabajo de mostradora de tiendas.

Si usted sabe de alguna tienda en Mall of San Juan que estén buscando empleados me deja saber porque quiero trabajar

Eso sí, dijo quiero trabajar y no, necesito trabajar, entre esas dos palabras hay mucha diferencia, puede ser que no quiere depende en absoluto del Big Boss, cabe resaltar que Mireddys siempre apoyó la carrera de su esposo y nunca se le vio trabajando en alguna tienda anteriormente.