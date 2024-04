Danna se enamoró de una chica en España ¿Esther Exposito?

Me enamoré de una chica en España fue muy profundo, pero jamás me atreví a decirle así que le hice esta canción como una de carta de amor. Me enamoré de una chica en España fue muy profundo, pero jamás me atreví a decirle así que le hice esta canción como una de carta de amor.

Ha expresado la actriz de la serie española Elite, que tras esta declaración los seguidores de la mexicana han afirmado que se trata de su compañera de actuación, la española Esther Exposito.