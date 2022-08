David Samudio en la Silla Caliente con La One Two

Esta mañana en el programa Tu Mañana, el reconocido narrador deportivo y unos de los más destacados de Panamá David Samudio , estuvo en la Silla Caliente con La One Two hablando de todo un poco sobre sus anécdotas y experiencia como experto en deporte.

“Esa frase me la decía Poveda todo el tiempo que me veía, y también en sus programas lo mencionaba ¡Saludos! ... Me acostumbré a eso y hasta el sol de hoy sigue vigente", comenta Samudio.

Sus inicios en la televisión

Su debut en la televisión se da en el 1986 con el Mundial de México, David Samudio le presenta la oportunidad de ser comentarista, y desde entonces su vida como presentador de deportes inicia, y según palabras de Samudio seguirá se hasta que lo jubilen.

David comenta que el Mundial que más le ha llegado fue el de Italia 90, donde la selección italiana fue eliminada, pues Samudio es un seguidor del fútbol italiano, y su pasión por el Calcio Italiano es algo que ha demostrado siempre en sus redes sociales.

Su faceta como esposo

David le confiesa a la One Two que el día que se le declaró a su esposa fue dentro del salón de clases de la universidad, él resalta que no es una persona romántica pero cuando demuestra sus sentimientos lo hace de verdad, así en una declaración simple fue como le propuso matrimonio a su pareja.

Su amistad con Barreiro

Una de las interrogantes que tenía OneTwo era, cómo es la relación con Juan Carlos Barreiro con David Samudio, a lo que comentó que aparte de la relación de trabajo se llevan muy bien a pesar que a veces siempre han tenido desacuerdo pero al final todo queda en el momento.

Vidal el ají picante

Entre los colegas que siempre han tenido una diferencia debates en el sentido de discusión es con Edgardo Vidal, Samudio resalta que Vidal siempre es uno que le lleva la contraria, y de vez cuando logra poner frustrado al experimentado narrador de fútbol, aunque destaca que solo eso ocurre dentro de las transmisiones de A La Candela por todo lo demás lleva una excelente relación con Vidal.

Faceta de escritor

Algo que siempre ha caracterizado a David Samudio es ser una persona muy culta, y en esta silla caliente confesó que está desarrollando un manuscrito que resalta sus vivencias en el fútbol y con la selección nacional, el libro aún se mantiene en elaboración pero pronto anunciará su lanzamiento.