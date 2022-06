Dayana Mendoza, ex Miss Universo 2008, llama 'abominación' a la homosexualidad

En pleno mes del Orgullo, Dayana Mendoza , ex Miss Universo 2008, se encuentra en el ojo del huracán por su postura ante la comunidad LGBTTI+. Y es que la ex reina de belleza ocupa gran parte de sus redes sociales para compartir la palabra de Dios, debido a que profesa la religión cristiana. Sin embargo, hace unos días publicó unas imágenes en donde se pronuncia por la "destrucción del Orgullo".

Todo comenzó cuando en busca de acabar con la homofobia, transfobia y bifobia, un seguidor le pidió a la modelo que su “fanatismo no te haga perderte más Dayana”, esto debido a los mensajes que regularmente comparte contra la población LGBTTI+.

Asegurando que Dios llama "abominación” a la “homosexualidad" y ella solo replica su palabras, la ex reina de belleza justificó su argumentos: "Dios ama al pecador y odia el pecado. Con respecto a este asunto, Dios dice que es una abominación".

Desde meses anteriores, los comentarios de Dayana en las redes sociales han generado polémica, ya que también se ha pronunciado en contra del aborto, "elijan cuidarse de embarazos que no desean".

Dayana Mendoza se coronó como Miss Universo el 14 de julio de 2008, otorgándole a su natal Venezuela el sexto reconocimiento de su historia. La ex reina estudió actuación en New York Film Academy y participó en una temporada de 'The Celebrity Apprentice' con Donald Trump.

FUENTE: RSS