Eye for Ebony - unsplash

Día de la Madre en Panamá: La razón por la cual no se celebra el 10 de mayo

Aunque año tras año festejamos a las mamás, desconocemos por qué se estableció la celebración en diciembre y no el 10 de mayo, o en la segunda semana de este mismo mes, como ocurre en muchos países de Latinoamérica y del mundo.

Día de la Madre: La curiosa razón por la cual no se celebra el 10 de mayo

El Día de la Madre se celebra el 8 de diciembre tras la aprobación de la Ley 69 de 1930. Sin embargo, esta decisión fue posible después de algunos intentos para que la fecha coincidiera con la festividad de la Virgen Inmaculada Concepción.

La primera vez que se conmemoró la fecha fue el 11 de mayo de 1924, por iniciativa del Club Rotary. Posteriormente, se estableció como día festivo nacional mediante un decreto aprobado por el expresidente Belisario Porras, el cual especificaba que el festejo y los eventos en honor a las madres debían realizarse dentro del horario permitido.

Como dato curioso, las oficinas telegráficas cobraban cinco centavos por cada mensaje que una persona deseaba enviar a su madre en el interior, desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

En 1930, un gremio de mujeres católicas le escribió a Hercilia de Arosemena, esposa del presidente Florencio Harmodio Arosemena, para pedir que el Día de la Madre se trasladara del 11 de mayo al 8 de diciembre.

La petición se envió a la Asamblea Nacional, aunque no convenció a los diputados, ya que no podría convertir el día en una fiesta religiosa. No obstante, su aprobado y convertido en ley.

Si bien, solo quedan pocos días para celebrar a mamá, es importante que reconozcamos que todos los días debemos darles gracias por su carriño y dedicación.