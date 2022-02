DJ One Rose lanza su primer sencillo "MDMA"

One Rose tiene un talento nato para mezclar con un toque latino elementos alternativos del genero Chill House y Progressive House con fusiones disco.

El Herrerano fue descubierto en pandemia por el reconocido productor, compositor y DJ Gian Varela quien lo describe con un estilo de música alegre y alternativo. Juntos trabajaron en conseguir su sonido y el pasado 11 de febrero al lanzar junto con la empresa de entretenimiento Empire Latin Entertainment “MDMA” dan el primer paso de este apasionado joven que con disciplina y entrega promete innovar en la música electrónica panameña.

“MDMA” se puede escuchar en todas las plataformas digitales cómo Spotify y Apple Music. Este sencillo fue lanzado con un vídeo animado del estilo lyric vídeo disponible en YouTube.

Chadi X Fadi, One Rose, Squiz Nine, Pash y Nindo - MDMA (Official Lyric Video)