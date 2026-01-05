Dove Cameron anuncia su compromiso con Damiano David: detalles del anuncio y su historia de amor

La actriz y cantante Dove Cameron confirmó su compromiso matrimonial con Damiano David, vocalista de la banda italiana Måneskin, a través de un anuncio en sus redes sociales el sábado 3 de enero de 2026, iniciando el año con una noticia que ha generado amplio interés entre fanáticos y medios internacionales.

También te puede interesar: Estas son las agencias de viajes autorizadas para el Mundial 2026

Embed - Damiano David on Instagram: "It’s gonna be a beautiful year♥" View this post on Instagram

Dove Cameron: un anuncio en redes sociales

Cameron, de 29 años, compartió en Instagram una serie de fotografías en las que aparece junto a David, luciendo su anillo de compromiso. En la publicación escribió: “Mi parte favorita de estar viva… feliz año nuevo ”, un mensaje que acompañó con imágenes que muestran la evidente felicidad de la pareja. David, de 26 años, también publicó las mismas fotografías con la frase “Va a ser un año hermoso”.

La historia de una relación consolidada

La relación entre Cameron y David se remonta a 2023, cuando fueron vistos públicamente por primera vez tras coincidir en varios eventos artísticos y musicales. La pareja confirmó su romance de manera oficial en alfombras rojas y celebró su segundo aniversario en octubre de 2025, compartiendo mensajes cariñosos que evidenciaron la solidez de su vínculo.

Dove Cameron (1) El anuncio resalta el anillo de compromiso que Cameron muestra con orgullo. @dovecameron

El simbolismo del compromiso

Las imágenes del anuncio resaltan el anillo de compromiso que Cameron muestra con orgullo, un detalle que simboliza el paso formal hacia el matrimonio. Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de boda, medios especializados sugieren que podría celebrarse durante 2026, lo que ha despertado expectativas entre sus seguidores y la prensa del espectáculo.

Este compromiso no solo representa un logro personal para Cameron y David, sino también uno de los eventos más comentados del inicio de este año en el mundo del entretenimiento internacional.