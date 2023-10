Eddy Lover y La Factoría: Esta nueva versión de "Perdóname" les encantará

Así como lee, Eddy Lover y Demphra no pueden estar más feliz de volver al ruedo y que mejor que hacerlo de la mano del puertorriqueño Farruko, eso sí, nos revelaron que este remix al principio se había hecho conversaciones con la española Rosalía para volver a lanzarlo con ella, sin embargo, no se llegó a nada, y por cosas de la vida, se presentó la oportunidad con Farruko y este no dudó ni un segundo en formar parte de esta bomba musical.