El consejo de Scarlett Johansson a Florence Pugh: "¡No te pases con las escenas de acción!"

De hecho, uno de los primeros consejos que Scarlett ofreció a su joven co-estrella iba ligado a la necesidad de dejar que los profesionales hicieran su trabajo y, por tanto, que se esforzara lo justo y necesario a la hora de dar credibilidad a las secuencias.

"El trabajo físico en estas películas puede ser extenuante, y de verdad que puedes acabar muy quemada. Y le dije a Florence, desde el principio, que el rodaje iba a ser muy largo y que nosotras teníamos que dedicarnos a 'vender' una imagen y no a convertirnos en atletas profesionales", ha revelado la versátil intérprete a The Hollywood Reporter.



La también esposa del cómico Colin Jost ha señalado además que su recomendación a Florence no es más que la que obtuvo ella misma del veterano Samuel L. Jackson, quien básicamente le animó a 'no matarse' por culpa de un exceso de compromiso o de perfeccionismo con tan exigentes labores.



"El equipo de especialistas está compuesto por atletas increíbles, y tú nunca vas a llegar a un nivel que ellos han alcanzado tras 16 años de actividad profesional, y solo en cuatro semanas o algo así. Ese consejo que yo le di a Florence no es otro que el que me ofreció a mí Samuel L. Jackson. Sam Jackson me dijo básicamente: '¡No te mates, niña!'. Fue algo así, y desde luego yo le hice caso", ha señalado en la misma conversación.

