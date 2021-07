El enfrentamiento entre Eiza González y Belinda comenzó por culpa de una chaqueta

Allá por 2013 las dos artistas intercambiaron reproches en la esfera virtual debido a una chaqueta del diseñador Alexander McQueen.

Eiza fue la primera que mostró su adquisición a todos sus seguidores a través de Instagram, y apenas unas horas más tarde Belinda se dirigió a los suyos para preguntarles qué prenda les gustaba más: esa misma chamarra u otra de Moschino.



"¿Así o más pendiente de lo que hago?", le preguntó Eiza en la sección de comentarios para reprocharle que le hubiera 'copiado' supuestamente su atuendo. "Mientras tú vienes, yo ya fui, di tres vueltas, y regresé", le contestó Belinda.



Ahora Eiza ha aclarado que ni se acordaba de aquella conversación y que no estaba tratando de parafrasear a Belinda con su tuit: "Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo, tranquilos. Namas pa q sepan, mi twit no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar (sic)".

