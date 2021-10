El Juego del Calamar: algunos de sus actores arrasan en todo el mundo y otros son ignorados

ACOMPAÑA CRÒNICA: EEUU SQUID GAME. USA2488. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 07/10/2021.- Fotograma cedido por Netflix donde aparecen los actores Park Hae Soo (i) como Cho Sang-Woo, Lee Jung-jae (c) como Seong Gi-Hun y Jung Ho-yeon como Sae-Byeok, durante la escena de un episodio de la primera temporada de la serie coreana "Squid Game". En un mundo dominado por algoritmos personalizados y la oferta de contenido inabarcable, una serie surcoreana de nombre tan impreciso como "The Squid Game" ("El Juego del Calamar") es ahora mismo la ficción más vista en 90 países y va camino de convertirse en el mayor éxito de Netflix. EFE/ Youngkyu Park / Netflix/ SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCUr3cYDBcEo%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by HoYeon Jung(Chung) (@hoooooyeony)

Sin embargo, ese no ha sido el caso para todos los miembros del elenco, que no han vivido de la misma forma que ella el éxito de la serie. Sin ir más lejos, el protagonista de la historia, Lee Jung-jae, no ha recibido aún ni siquiera una llamada de Hollywood e insiste en que "nada ha cambiado demasiado" para él como actor fuera de Corea del Sur, donde es una estrella establecida tanto en la industria del cine como de la televisión.