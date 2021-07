El protagonista de "Prison Break" revela que le diagnosticaron autismo hace un año

En primer lugar, el intérprete ha querido dejar claro que se considera un privilegiado por tener acceso a un diagnóstico formal que supuso una pequeña conmoción para él, pero no una sorpresa, ya que ha sido solo el final de un proceso largo y complicado "que necesitaba actualizar".



Ahora Miller está centrado en analizar cinco décadas de experiencias vitales desde un nuevo prisma y ha aclarado que no planea convertirse en una especie de portavoz del colectivo de personas con trastorno del espectro autista porque aún le falta mucho por aprender y descubrir.



"No quiero correr el riesgo de ser de repente una voz fuerte, pero poco informada, en la sala. Históricamente, la comunidad autista (esto sí lo sé) ha tenido que soportar que se hable sobre ella. Se habla por ella. No deseo causar un daño adicional. Solo quiero levantar la mano y decir: Estoy aquí. Siempre lo he estado (sin darme cuenta)", ha aclarado para añadir que, por el momento, prefiere dedicarse a recomendar a otras personas que comparten contenido educativo e inspirador sobre el autismo y la neurodiversidad a través de las redes sociales.



Como despedida, también ha querido aclarar que no cambiaría su situación actual porque ser autista constituye una parte central de su personalidad y de todo lo que ha conseguido a nivel personal y profesional.



"También quiero decir gracias a las muchas (muchas) personas que, consciente o inconscientemente, me dieron ese extra de gracia o de espacio a lo largo de los años, que me permitieron moverme por el mundo de una manera que tenía sentido para mí, tuviera o no sentido para ellos", ha concluido.

FUENTE: RSS