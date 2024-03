Elizabeth Jipsion fue la abanderada en las patronales de San José de Yandup

Hoy tuve la distinción de ser una de las abanderadas de las patronales de San José en Yandup, Guna Yala. Mis más lindos recuerdos de niñez y juventud los tengo de esa isla donde pasaba mis vacaciones juntos a mis adorados abuelos. Solo me faltaron ellos para que fuera perfecto. Me lo disfruté muchísimo.

La presentadora de novelas de Telemetro, quien es también actriz y locutora profesional expresó su cariño por esta noble distinción, además lo hizo alado de su amada Valentina, su nieta, que también vistió con atuendos hechos por Gunas.

Y regresar después de tantos años esta vez con mi querida Valentina por primero vez y le ha encantado Gracias a @junta_festejos_yandub por la invitación