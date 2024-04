Emma Stone ya no quiere llamarse así, este sería su nuevo nombre

"Me gustaría que me llamen Emily", le dijo la actriz de 35 años a The Hollywood Reporter. "Me gustaría que me llamen Emily", le dijo la actriz de 35 años a The Hollywood Reporter.

Ahora, busca un cambio. Stone afirmó que no puede seguir llamandose Emma, de alguna forma no se siente identificada con ese nombre, a pesar de que es mundialmente conocida por ser Emma.

Stone contó que Nathan Fielder, el actor de la nueva serie The Curse que ambos protagonizan, la llama Em.

"Esa es una forma de hacer un puente", dijo la actriz.

Emily no es la única que ha cambiado de nombre porque alguien del mundo de la actuación ya lo estaba utilizando. Pero existen menos casos de actores y actrices que hayan querido volver a su nombre original.

¿Cuál es el verdadero nombre de Emma Stone?

Emma Stone en realidad se llama Emily Jean Stone y nació el 6 de noviembre de 1988 en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos.