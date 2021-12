Emma Watson explica cuándo y cómo se enamoró de Tom Felton

"Y no sé cómo decirlo: me enamoré de él", ha explicado ella. "Era tres años mayor que yo, así que me decía que yo era como su hermana pequeña", ha añadido para dejar claro que, por mucho que le doliera, nunca llegó a suceder nada entre ellos.



Muchos de los fans de la saga cinematográfica siempre han visto un posible romance entre los intérpretes como una forma de cumplir el sueño de ver a sus personajes juntos en la ficción, en especial porque Emma Watson y Tom Felton siguen publicando fotos juntos en Instagram cuando tienen la oportunidad de reunirse. Sin embargo, J. K. Rowling, la autora del universo mágico, siempre se negó a establecer un romance entre Hermione y Draco porque insistía en que no encajaba en la psicología de ninguno de los dos.



Tom Felton, por su parte, ha admitido que estaba al corriente de los sentimientos de Emma porque alguien la 'delató' un día mientras estaban en maquillaje y peluquería, pero en lugar de burlarse de ella o tomarse su amor a la ligera, decidió convertirse en su mayor admirador.



"Me volví muy protector con ella. Sí, siempre he sentido debilidad por ella y sigue siendo así. Siempre ha habido algo que es como... no sé, una especie de conexión", ha añadido.

