Emme Muñiz y otros famosos que han revelado su identidad y orientación sexual

Varios famosos, también se han animado a revelar y confirmar que son parte de la comunidad LGTQ+, sin tener un ningún miedo o al que dirán.

A continuación, algunos famosos que han revelado cual es su identidad y orientación sexual abiertamente al público:

En el 2019, Willow Smith, la hija del reconocido actor Will Smith, se declaró abiertamente como bisexual y hasta dijo que le gustaría tener una relación con dos personas de distinto género y de esta forma practicar el poliamor.

En el 2021, la artista Demi Lovato, se declaró como pansexual y como una persona no binaria. Lovato confirmó su cambio de pronombres en su red social X (Twitter) y dijo que se identificaba como una persona no binaria. Sin embargo, en el 2023 se cansó de utilizar los pronombres neutros.

¿Qué significa Pansexual?

Pansexual, es una orientación sexual que implica la atracción o gusto hacia las personas sin importar su género o identidad de género.

Embed - Demi Lovato on Instagram: "HAPPY PRIDE MONTH BB’S!!! I’m so happy to celebrate our LGBTQIA+ community, today and everyday!! As a nonbinary queer person, I couldn’t be more proud to be a part of this community that is the epitome of resilience, excellence and joy. And for any and everyone navigating their sexual orientation and gender journey, know that you are all extraordinary and exactly who you’re supposed to be. Don’t let anyone tell you otherwise. "