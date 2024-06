¡Escándalo! Justin Timberlake detenido ¿Con quién estaba?

Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Timberlake quien tiene actualmente 43 años, fue procesado con el cargo de DWI o driving While Intoxicated, es decir bajo la acción de alcohol, drogas, medicamentos o sustancias controladas.

Según los medios internacionales, ya se encuentra en libertad bajo fianza y que no hay lesionados por este hecho.

¿Con quién estaba Justin Timberlake en el momento de su detención?

Justin Timberlake se encontraba solo en camino a la casa de un amigo que vive cerca de Long Island.

Actualmente, el artista se encuentra en una gira para promocionar su último álbum, Everything I Thought It Was, lanzado en marzo. El tour contempla una presentación en Madison Square Garden la próxima semana, el 25 y 26 de junio.