Esposa de Ceferino Nieto fallece dos meses después que el Titán de las Américas

Así lo dio a conocer su hijo y músico Kako Nieto en sus cuentas oficiales de redes sociales con un emotivo mensaje.

Vuela alto mamita @nilsanieto2905 sé que fuiste una mujer muy feliz y amada por tus seres queridos. Ahora estás junto a papá bailando las canciones que tanto les gustaban. Gracias por todo el tiempo que pasamos juntos, por cuidarme y hacerme la persona que soy hoy. No me caben las palabras para expresar lo mucho que te amé, te amo y te amaré por siempre. Vuela alto mamita @nilsanieto2905 sé que fuiste una mujer muy feliz y amada por tus seres queridos. Ahora estás junto a papá bailando las canciones que tanto les gustaban. Gracias por todo el tiempo que pasamos juntos, por cuidarme y hacerme la persona que soy hoy. No me caben las palabras para expresar lo mucho que te amé, te amo y te amaré por siempre.

Por su parte, su otro hijo, Cristian Nieto, acordeonista panameño también recordó a su madre e invitó al público a asistir a la misa de cuerpo presente que se realizó este lunes 16 de octubre.