Esto es lo que dice Eva Longoria acerca de la igualdad en Hollywwod

Eva Longoria: "No estamos ni cerca de la igualdad en Hollywood"

Eva Longoria cree que Hollywood "no está ni cerca de la igualdad" cuando se trata de dirigir. La actriz de 'Desperate Housewives' se puso detrás de la cámara para un largometraje por primera vez en 'Flamin Hot', pero cree que todavía hay muy pocas oportunidades disponibles para que las mujeres sigan sus pasos.

Ella le dijo a la revista Grazia de Gran Bretaña: "Uno de cada 10 directores es mujer. No estamos ni cerca de la igualdad y todavía es un desafío para las mujeres tener la oportunidad de dirigir".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCtMiz4Crnma%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MWQ1ZGUxMzBkMA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAO0rElHoPeZBPZCRkvFesnTjmBbp5RO7P4Crzm41jsEWnpsxpqnshsfSn0j6TZBSBcjyQIQs3mZANLJER5IIvLkcNMgfs3D76wy2iX13ZClMFC3ZA3JxuZBS8gTssza7Eyun6AveW3j1VGXRVhB2MEZBsKP7BYKAR0BksG1gfLXa View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Antes de asumir el trabajo de directora, Eva quería aprender todo lo posible sobre el arte de hacer una película.

"Si estoy dirigiendo, quiero saber exactamente lo que estoy haciendo. Me siento más segura cuando estoy educada, ya sea que esté en el set o hablando ante una audiencia sobre inmigración o los derechos de las mujeres. Eso me hace sentir poderosa".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCsHJijyJiem%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MWQ1ZGUxMzBkMA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAO0rElHoPeZBPZCRkvFesnTjmBbp5RO7P4Crzm41jsEWnpsxpqnshsfSn0j6TZBSBcjyQIQs3mZANLJER5IIvLkcNMgfs3D76wy2iX13ZClMFC3ZA3JxuZBS8gTssza7Eyun6AveW3j1VGXRVhB2MEZBsKP7BYKAR0BksG1gfLXa View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

'Flamin Hot' es una película biográfica de Disney+ de Richard Montanez, un conserje que inventó 'Flamin Hot' Cheetos en 1992 y Eva prometió a los espectadores una experiencia de 'sentirse bien'.

"Hoy es una marca de mil millones de dólares. Su historia es compleja, interesante e inspiradora; es una película para sentirse bien".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCtU8AUWvolg%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MWQ1ZGUxMzBkMA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAO0rElHoPeZBPZCRkvFesnTjmBbp5RO7P4Crzm41jsEWnpsxpqnshsfSn0j6TZBSBcjyQIQs3mZANLJER5IIvLkcNMgfs3D76wy2iX13ZClMFC3ZA3JxuZBS8gTssza7Eyun6AveW3j1VGXRVhB2MEZBsKP7BYKAR0BksG1gfLXa View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

La estrella de 48 años, que tiene un hijo de cuatro años, Santiago, con su esposo José 'Pepe' Bastón, siempre estará agradecida por su grupo cercano de amigas, incluida su mejor amiga y ex Spice Girl, Victoria Beckham.

"No sé qué haría sin mis hijas. Es una hermandad en la que me apoyo todo el tiempo".

La ex actriz de telenovelas explicó previamente que podía relacionarse con la historia de su nueva película porque se trataba de cuánto la habían 'subestimado' a lo largo de los años.

En un reportaje detrás de escena para 'Entertainment Tonight', Eva compartió:

"Esta historia resonó conmigo porque esta historia es mi historia. No es el deseo de tener más, sino de ser más. No es solo ser el desvalido, o una historia de la pobreza a la riqueza. Esta es una historia sobre cuando la gente te subestima, no solo como persona, sino como comunidad'.

FUENTE: RSS