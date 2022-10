Estos fueron los ganadores de Talenpro 2022

Agradecido de este bello reconocimiento como Artista TalenPRO 2022, un placer compartir con tantos jóvenes talentos del presente y futuro. Gracias mi querida @erikaender por invitarme a ser parte de esta hermosa iniciativa. Agradecido de este bello reconocimiento como Artista TalenPRO 2022, un placer compartir con tantos jóvenes talentos del presente y futuro. Gracias mi querida @erikaender por invitarme a ser parte de esta hermosa iniciativa.

Además, Erika Ender, organizadora y fundadora de este hermoso proyecto, le entregó un reconocimiento al periodista y conferencista Ismael Cala, quien año tras año, ha dicho presente dando su granito de arena a los jóvenes brindándoles las herramientas necesarias para cultivar una buena inteligencia emocional.

"No eres de Panamá, pero eres casi un panameño, siempre me has ayudado en este proyecto, no tengo palabras para agradecerte", expresó Erika Ender a Cala.

Ganadores de las categorías principales de Talenpro 2022:

1. Mejor Audiovisual: Niños Migrantes, Colegio Adventista Metropolitano.

2. Mejor Grupo de Baile: Hudex,- Cadi Bilingual Academy.

3. Mejor Canción: Gretta Guerrero, Colegio Anglo Mexicano.

4. Mejor intérprete: Delia Peralta, Colegio José Daniel Crespo.

Reconocimientos especiales