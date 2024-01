Fallece el actor Adan Canto, reconocido por su participación en Designated Survivor

Según dijo la representante, el mexicano luchaba en privado contra un cáncer de apéndice y que en el momento de su fallecimiento, se encontraba filmando su tercera temporada de la serie de Fox “The Cleaning Lady. Jennifer Allen dijo que el actor aún no había comenzado a trabajar en la nueva temporada.

Canto logró destacar en Hollywood y desempeñar papeles en grandes producciones como lo son X-Men, The Following, Estado de Gracia, The Cleaning Lady entre otros.

Entre sus papeles más destacados está el de Aaron Shore en el serie televisivo Designated Survivor, el del político Rodrigo Lara Bonilla en la serie “Narcos” y el mutante Sunspot en “X-Men: Days of Future Past”.

Warner Bros Televisión y FOX Entertainment expresaron sus condolencias a través de un comunicado enviado a CNN que deçía: “Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de Adán Canto. Un actor maravilloso y querido amigo, nos sentimos honrados de tenerlo como parte de las familias Warner Bros. Television y FOX Entertainment desde su debut en Estados Unidos en The Following hace más de una décadas”.