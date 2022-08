Fallece la actriz surcoreana Yoo Joo Eun a los 27 años

"He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que por favor vive sin culparte más. No estoy muerta, así que todos, por favor vivan bien. Espero que llamen a muchas personas a mi funeral, y quiero verlos a todos por primera vez en mucho tiempo y controlar a cualquiera que esté pasando por un momento difícil". "He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que por favor vive sin culparte más. No estoy muerta, así que todos, por favor vivan bien. Espero que llamen a muchas personas a mi funeral, y quiero verlos a todos por primera vez en mucho tiempo y controlar a cualquiera que esté pasando por un momento difícil".

Según la actriz, ya no quería continuar en la profesión que tanto soñó.