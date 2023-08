Farah y Mole Music unen sus voces para darle vida a su nuevo tema "Ya no más"

Farah y Mole Music unen sus voces en el lanzamiento de "Ya No Más".

La artista panameña Farah y Mole Music unen sus voces para darle vida a su nuevo tema musical "Ya no más".

Incansable, así se encuentra la cantante panameña Farah, quien hace un mes estrenó su último sencillo titulado como "Dolida", y ahora recientemente nos trae su nuevo tema "Ya no más", el que trabajó con el artista dominicano residente en Panamá, Mole Music.

El nuevo tema ya estrenó el pasado 31 de julio y ya cuenta con video oficial, está disponible en todas las plataformas digitales y fue trabajado en la ciudad de Panamá, en una de las discotecas de la localidad y fue dirigida por PRO Picture.

¿De qué trata el nuevo tema "Ya no más"?

La canción y video de la canción "Ya no más", los artistas cambian un poco el juego con la temática de este proyecto musical, en donde ella se encuentra enamorada de alguien pero ambos saben que ese amor no es bueno y el le aconseja alejarse, ponerle un alto un, Ya no Más, y darse una nueva oportunidad.

Este tema fue trabajado hace mas de un año, convirtiéndose en uno de los favoritos de la panameña, pero no se había dado la oportunidad para estrenarlo.

Farah y Mole se encuentran trabajando en la gira de promoción del tema y han compartido mucha de sus anécdotas, lo increíble que ha sido trabajar juntos y las ganas que tienen de volver a colaborar.

Puedes disfrutar de "Ya no más" aquí.