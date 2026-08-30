¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo dominical del 30 de agosto de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín ! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo dominical del 30 de agosto de 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 6, 2, 4, 8

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 42 - 44 - 64 - 34 - 86

Chakatín le pegó al primer premio del sorteo dominical del 9 de agosto de 2026:

Premio completo: 4224 - Letras: DDDC