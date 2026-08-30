¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo dominical del 30 de agosto de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo dominical del 30 de agosto de 2026.
Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.
Números de la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 6, 2, 4, 8
Números más buscados son:
Los números favoritos de Chakatín son: 42 - 44 - 64 - 34 - 86
Chakatín le pegó al primer premio del sorteo dominical del 9 de agosto de 2026:
Premio completo: 4224 - Letras: DDDC