Panamá Entretenimiento -  30 de agosto de 2026 - 15:21

¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo dominical del 30 de agosto de 2026

Chakatín anunció los números de la pirámide para el sorteo dominical del 30 de agosto y resulta que los que siguieron consejos, ganaron.

Piramide de Chakatín

Piramide de Chakatín

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo dominical del 30 de agosto de 2026.

Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 6, 2, 4, 8

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 42 - 44 - 64 - 34 - 86

Chakatín le pegó al primer premio del sorteo dominical del 9 de agosto de 2026:

Premio completo: 4224 - Letras: DDDC

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