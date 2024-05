¿Gilberto Santa Rosa en narcofiesta en Ecuador?, Así respondió el cantante

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PoliciaEcuador/status/1788908256917627324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1788908256917627324%7Ctwgr%5E3c08dba206c5ead507f9d67f91ea059821e354bb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.expreso.ec%2Factualidad%2Fgilberto-santa-rosa-estaria-asistentes-narcofiesta-policia-199530.html&partner=&hide_thread=false #URGENTE ||



En una intervención policial realizada en las últimas horas, en el interior de una finca ubicada en #GYE vía a la costa, se aprehendieron a varias personas, armas de fuego y otros indicios.



En desarrollo...#PolicíaEcuador#CompromisoInquebrantable

¿Estaba o no estaba Gilberto Santa Rosa en Ecuador?

Horas más tarde del incidente, se dio a conocer que Luis Adolfo Lecuna, conocido por ser el doble internacional de Gilberto Santa Rosa, era quien estaría en la finca intervenida por la Policía de Ecuador, como parte de una serie de artistas nacionales e internacionales que fueron contratados para amenizar la fiesta.

"Me encuentro en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, y esta madrugada me estuve presentado en una fiesta privada que fue objeto de allanamiento de la Policía de Ecuador y... En noticias, actualmente, se está circulando que el cantante Gilberto Santa Rosa, como tal, estaba en dicha fiesta... Por acá me encuentro, en este momento aclarando, de que el artista no estaba en esa fiesta... En esa fiesta estaba este servidor, El Chino Lecuna, doble de Gilberto Santa Rosa", fueron las palabras de Luis Adolfo Lecuna, quien publicó un vídeo en sus redes sociales para aclarar la situación.

Gilberto Santa Rosa responde desde Boston

Ante la ola de noticias y comentarios, Gilberto Santa Rosa decidió responder con la publicación de un vídeo en sus redes sociales.

"Aquí estoy desde la ciudad de Boston, donde estoy listo para recibir mi Doctorado Honoris Causa que me confiere el Berklee College of Music... Aprovecho para decirle que yo no estuve, no estoy y ni voy a estar en los próximos días en Ecuador, se ha generado una noticia ahí totalmente alarmista y amarilla, donde me cuentan entre uno de los artistas que se presentaron en una fiesta en Ecuador... Creo que hace un año que no voy a Ecuador", dijo el intérprete de "Conciencia".

Berklee College of Music presentará los títulos honorarios de Doctorado en Música a Ledisi, Q-Tip y al puertorriqueño Gilberto Santa Rosa durante la ceremonia de graduación de la generación 2024, que se realizará este sábado 11 de mayo en la Arena Agganis de la Univeridad de Boston, en Estados Unidos.

Las actividades para los homenajeados comienzan desde este viernes 10 de mayo con un concierto especial ofrecidos por más de 200 estudiantes.

Tras su visita a la ciudad de Boston, el intérprete de "Cartas sobre la mesa" continuará con su "Auténtico Tour" por varias ciudad de Texas para luego partir a Europa. Gilberto Santa Rosa se mantendrá de gira hasta el mes de agosto, cuando visite México.