Harry y Meghan donan 5 mil dólares a padres que perdieron a su hijo de 9 años

Kelly es una de las fundadoras de la organización Alliance of Moms, que ofrece apoyo a adolescentes embarazadas que forman parte del sistema de acogida de Los Ángeles. En el mensaje que ha compartido para agradecer el apoyo que ha recibido en los últimos días, ella ha reconocido que no imagina cómo podrá seguir adelante, pero ha prometido que lo intentará por su otra hija con ayuda de "la tribu" que le ha ayudado a levantarse cuando se sentía incapaz de hacerlo.

No está claro si Harry y Meghan han colaborado con Alliance of Moms en el pasado o si conocían personalmente a Kelly, pero los dos han realizado generosas donaciones a distintas causas benéficas a lo largo de los años. En 2020, la pareja entregó 130.000 dólares a una organización internacional no gubernamental y sin ánimo de lucro que se centra en la educación de las niñas y el empoderamiento de las mujeres jóvenes para luchar contra la pobreza en África, y en lugar de regalos de boda, pidió a sus invitados que apoyaran a siete organizaciones benéficas cuando se casaron en 2018.