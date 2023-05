Hasbulla fue detenido y pide disculpa tras su liberación

Hasbulla o Hasbi de 19 años, como también es conocido ha protagonizado muchos memes debido a su particular aspecto, lo que lo ha convertido en una figura pública, no solo en Rusia, también alrededor del mundo.

"Decidimos exagerar un poco. No volverá a suceder, gente. Nos disculpamos. Jugamos un poco y tuve que responder. Yo no estaba conduciendo", añadió.

El también conocido Hasbik, estaba junto a un grupo de amigos en Daguestán cuando fue acusado de alterar el orden público e infringir las leyes de tránsito al bloquear la carretera y ocasionar molestias al resto de conductores.

Hasbulla: Manejar a alta velocidad es una tradición en Daguestán

Cerrar una calle y hacer arrancones puede parecer una forma muy extraña de celebrar una boda para muchos, sin embargo, en Daguestán es un muy común. Tras el arresto de Hasbulla, el Ministerio del Interior de Daguestán lanzó un comunicado donde reprueba este tipo de celebración, definiéndola como “primitiva”.

“La diversión nupcial desenfrenada en Daguestán es conocida por muchos y mucho más allá de las fronteras de la república. En ausencia de otras formas de entretenimiento, una opción tan primitiva sigue siendo extremadamente popular: bloquear caminos para otros usuarios de la vía, quemar caucho, chocar autos entre sí y muchas otras características que, de hecho, no tienen nada que ver con la celebración”, explicó.