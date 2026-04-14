Vive el cierre de la exhibición de Zanele Muholi con un fin de semana de actividades abiertas en Casa Santa Ana

Tras reunir a más de mil visitantes durante su permanencia en el país, la exhibición Amalanga awafani (No todos los días son iguales) de la artista sudafricana Zanele Muholi entra en su última semana abierta al público. La muestra, presentada en la Fundación Casa Santa Ana con el apoyo del Ministerio de Cultura, podrá visitarse hasta el domingo 19 de abril, marcando el cierre de una de las experiencias culturales más relevantes del año.

A lo largo de estos meses, la exhibición ha conectado con públicos diversos, desde visitantes individuales hasta grupos de instituciones educativas y comunitarias, incluyendo colegios como Hogar de la Infancia y Manuel J. Hurtado, jóvenes de la Carpa de Cine de Curundú y participantes de programas como ENLACES y Supérate JUPA. Además, alianzas con Fundación Iguales y la Red de Jóvenes Afropanameños han ampliado su alcance y generado espacios de diálogo y reflexión.

Como parte del cierre, Casa Santa Ana invita al público a participar en un fin de semana especial de actividades abiertas, diseñado para continuar la conversación desde diferentes perspectivas.

El sábado 18 de abril a las 4:00 p.m. se realizará el conversatorio “Miradas diversas, historias compartidas”, en colaboración con Fundación Iguales. La conversación será moderada por Iván Chanis y contará con la participación de Jill Jack, Samael Flynn, Génesis Ottey, Ricardo Beteta y Jennifer Michelle, quienes forman parte de la serie Faces and Phases y fueron retratados como parte de la exposición en Panamá. Este espacio permitirá reflexionar desde experiencias personales sobre las historias que atraviesan la muestra.

©PARC_6450 La exhibición Amalanga awafani reúne obras emblemáticas de las series Somnyama Ngonyama y Faces and Phases. Cortesía

El domingo 19 de abril a las 3:00 p.m., la exhibición cerrará con la activación “House Party – Una casa para todxs”, una propuesta que invita a celebrar el arte y la comunidad desde el encuentro colectivo. Durante esta jornada, el público podrá disfrutar de una tarde de ballroom, música y tatuajes en vivo, destacando el talento de creativos de la comunidad LGBTQIA+ local, varios de ellos también parte de la serie Faces and Phases. El colectivo Congo Raíz presentará un show de ballroom acompañado por los DJ’s Vinos y Cutarro, mientras que el artista y tatuador Alí Dakini ofrecerá tatuajes flash desde el estudio de Casa Santa Ana.

La exhibición Amalanga awafani, presentada con el apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá, reúne obras emblemáticas de las series Somnyama Ngonyama y Faces and Phases, esta última un archivo vivo que documenta historias de identidad y resistencia a través del retrato. A lo largo de su exhibición, la muestra ha consolidado su impacto como un espacio accesible, cercano y transformador para públicos diversos.

Casa Santa Ana invita al vivir esta experiencia antes de su cierre y a ser parte de este último fin de semana que, fiel a su nombre, no será igual a ningún otro. La exhibición puede visitarse hasta el domingo 19 de abril, en horario de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., con entrada libre, en la Fundación Casa Santa Ana, ubicada en El Terraplén, Casco Antiguo.

Sobre Zanele Muholi activista visual de Sudáfrica, cuya práctica fotográfica centra la vida de la comunidad LGBTQIA+ negra. Su obra ha sido expuesta internacionalmente, incluyendo en la Tate Modern, la Bienal de Venecia y documenta. Muholi fundó el Instituto de Arte Muholi (MAI).

Casa Santa Ana es una fundación sin ánimo de lucro que conecta a las personas a través del arte contemporáneo, buscando comprender los contextos actuales y construir una comunidad más fuerte e inclusiva. Fundada en 2015 organiza exposiciones, publicaciones, talleres, residencias y programas comunitarios como La Leonera, una biblioteca infantil que será un centro de información, aprendizaje y cultura para niños y niñas del barrio de Santa Ana. Visita: https://casasantaana.org/.