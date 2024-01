¡Increíble! Shakira posa muy feliz junto a su ex suegra.

Durante las últimas horas, se ha viralizado una foto de la cantante Shakira, junto a su ex suegra, pero no se trata de Montserrat Bernabeu, la madre de Gerard Piqué, sino de Inés Perntiné Urien, la madre de Antonio de la Rúa, la ex pareja de la colombiana.