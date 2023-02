Intérprete de lenguaje de señas en la Super Bowl LVII se hizo viral

El evento deportivo realizado en los Estados Unidos, la intérprete también tradujo la canción ‘Lift Every Voice and Sing’ que fue cantando por la ganadora del Emmy Sheryl Lee Ralph.

Milles que actualmente tiene 20 años se hizo tendencia en redes sociales ya que no solo utilizó sus manos para comunicar las letras de las canciones, sino que bailó a su ritmo, algo que fue muy apreciado y generó comentarios por su increíble manera de trabajar como traductora de ASL durante todo el evento.

image.png En Panamá, todos recordamos a Yolanda Menchaca, quien en la Teletón del 2020, hizo bailar a muchos en sus casas Nono

De acuerdo con CNBC, Justina Miles es originaria de Filadelfia y actualmente se encuentra estudiando enfermería en la HBCU Bowie State University. Sus problemas de audición son genéticos, pues su madre también tiene sordera.

Sobre a canción ‘Lift Every Voice and Sing’, en una entrevista a medios estadounidenses explicó que previo al evento no lo hacía solo para compartir la experiencia con todo el mundo, “sino para llevar realmente ese empoderamiento a millones y millones de personas negras sordas en todo el país que nunca antes habían visto eso. Siento que realmente está elevando cada voz, incluso mi voz”.

Esta chica a superado limites pues, no solo participó en este mega evento sino que con sus otros talentos, la joven también estuvo en los Juegos Sordolimpicos 2021, que se realizaron en 2022 por la pandemia de COVID-19, y ganó una medalla de plata junto con el equipo de relevos en la pista de pista 4 x 100 de la rama femenina.

Milles señaló en la entrevista que era especial ser la primera mujer sorda en un Super Bowl: “valoro la oportunidad de hacer posible que todas las personas sordas disfruten de estas canciones y que no se pierdan la experiencia completa del Super Bowl”.