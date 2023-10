Jada Pinkett Smith confirma que lleva años separada de Will Smith

Jada Pinkett Smith ha reveldo que ella y su esposo Will Smith han estado viviendo "vidas totalmente separadas" desde el 2016.

Con el ojo cuadro ha quedado más de uno al escuchar el adelanto de una entrevista que le hizo NBC News a Pinkett Smith, en donde dijo que ella y Will Smith no habían hecho pública su separación anteriomente porque no se sentían preparados.