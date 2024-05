Jennifer Garner rompe en llanto en la graduación de su hija

Y es que a través de su cuenta de Instagram subió un carrusel de fotos y videos en los que deja ver su emoción por la etapa escolar que su hija mayor ha culminado y que porsupuesto, es el inicio de otra etapa en donde tendrá que irse a vivir a la universidad.

Dime que tienes un graduado sin decirme que lo tienes Dime que tienes un graduado sin decirme que lo tienes

Ha dicho la actriz de 52 años en el pie de foto en donde se le ve llorando de la emoción.

