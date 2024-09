Jhonathan Chávez lanza su EP "Ellas Mandan" con el video "#LaLocaQueMeGusta"

Este lanzamiento está acompañado del estreno del sencillo "#LaLocaQueMeGusta", del compositor Edgar Hurtado y cuyo videoclip es protagonizado por la reconocida modelo Ainara Sanz. "#LaLocaQueMeGusta" es un himno a la autenticidad y al amor incondicional, en el que Jhonathan Chávez deja claro que, lo más importante es querer a una mujer tal y como es, sin intentar cambiarla. En el videoclip, la modelo representa a esa mujer segura de sí misma, con todas sus imperfecciones, pero llena de vida y autenticidad.

Las líneas poderosas de dicha canción, tales como "No me interesa lo que el mundo diga", resonaron recientemente en un cartel visto en un puente elevado de La Chorrera, donde se leía el mensaje "AINARA, NO ME INTERESA LO QUE EL MUNDO DIGA". Este cartel es una clara referencia a las palabras de la canción, en las que el hombre afirma que no le importa el pasado de su pareja, porque para él, ella es "#LaLocaQueMeGusta".

Jhonathan Chávez y Ainara.jpeg Cortesía

Además del sencillo promocional, este EP cuenta con las canciones: "Cuando Una Mujer Olvida", "Ni Modo", "Pa'l Carajo", "Dale bebé" y "Diosidencia". Temas que profundizan en las experiencias que pueden vivir las mujeres, desde la alegría y la superación hasta la tristeza y la frustración, siempre destacando la belleza de cada faceta.

El EP ya está disponible en todas las plataformas de streaming, junto con el videoclip de "#LaLocaQueMeGusta" que ya se perfila como un éxito, gracias a su potente mensaje y la participación de la afamada modelo.

El "Canoso Mayor", con su inconfundible estilo y pasión por la música típica panameña, demuestra que su carrera sigue evolucionando y que está dispuesto a hacer proyectos más profundos, conectados con las emociones de su público.