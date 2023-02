Jhonathan Chávez se compromete en su cumpleaños a seguir el legado del Tigre

Me comprometo contigo Jesús a seguir guiándote por ese camino de la música típica, estoy muy feliz por ese show que hiciste anoche, me hizo acordar mi juventud. Me comprometo contigo Jesús a seguir guiándote por ese camino de la música típica, estoy muy feliz por ese show que hiciste anoche, me hizo acordar mi juventud.

Diversos artistas y colegas convirtieron el Rod Carew en un toldo en el llamado Canoso Bithday Fest de Jhonathan Chávez.

Además, el cumpleañero no pudo aguantar las lágrimas al ver el emotivo video familiar con la voz de sus dos hijos pequeños y su esposa, quien estaba en el público y subió un momento para darle un inmenso abrazo a su amado.