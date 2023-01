Jlo era la elegida para estar en el beso entre Britney y Madonna

Cuando se le preguntó si los rumores sobre el incidente eran ciertos, dijo a E! News: "Sí, sí, es cierto. Estaba rodando una película en Canadá y habíamos quedado -ella, Britney y yo- en ensayar en su casa, pero no pude salir de la película. Así que no pudimos hacerlo. Consiguieron a Christina Aguilera, creo, para hacerlo, pero sí, hablamos de ello. Me encanta Madonna. Soy una gran fan. Siempre lo he sido".

Esto nos pone a pensar que sin duda hubiera sido aún más impactante para la audiencia de ese entonces ver a Jlo hacer esto. Sin duda, este momento quedó grabado en la memoria de miles de espectadores.