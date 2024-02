K4G: "A mi esposa nunca le levanté la mano, pero ella a mi sí"

K4G logró salir libre pero debe ir a firmar los 15 y los 30 de cada mes, ya que no se le permite salir del país hasta que no arregle su proceso por el presunto delito de violencia de doméstica.

Con esto, desmiente cualquier noticia donde dice que tiene arresto domiciliario, "Si yo tuviera arresto domiciliario ni siquiera pudiera hacer un live", afirma.

K4G revela que fue juzgado cuando él fue el agredido

El panameño reveló que a él si le pegaban pero jamás puso una denuncia, así lo ha dicho en el live.

Yo hago mi papel de maliante y mi mujer si me pegaba, yo sé que en algún momento las mujeres pegan, ella perdió los estribos y me dio mi lash varias veces Yo hago mi papel de maliante y mi mujer si me pegaba, yo sé que en algún momento las mujeres pegan, ella perdió los estribos y me dio mi lash varias veces

A pesar de todo eso, prefirió callar porque sabe que problemas siempre hay en casa.