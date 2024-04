Karol G:  Aleks Syntek causa polémica al lanzar por el inodoro el álbum de la Bichota

Aleks Syntek emite controversial opinión sobre el álbum de Karol G

Syntek fue invitado a "El Podcast + Pedido" en la que el presentador le propuso hacer una dinámica, en el que él le preguntaba sobre algunos discos y sus cantantes, en la que tenía que emitir su opinión si le gustaba o si los tenía que arrojar al inodoro.

“Mañana será bonito, Karol G: ¿Se queda en tu colección?”, le preguntó el presentador a Aleks.

La respuesta que emitió Syntek sorprendió a todos, ya que dijo que no le entra porque no se identifica con las canciones.

“Fíjate que no me entra. No me entra porque no me identificó con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, expresó el cantante mexicano echando al inodoro el álbum de la Bichota.

Luego de su opinión, Aleks Syntenk no dudó en lanzar el álbum "Mañana será Bonito" de Karol G por el inodoro, por otra parte conservo algunos álbumes como por ejemplo: Shakira, Danna Paola, Taylor Swift, entre otros.