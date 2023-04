Karol G arremete contra revista por exceso retoque en su portada

"Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", agregó Karol G en su publicación en Instagram.

Según detalló la cantante, a la revista se le hicieron observaciones sobre "la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios".

Internet sale en defensa de Karol G

Por supuesto, las reacciones no tardaron. El cantante Prince Royce comentó "Se pasaron". Miles de reacciones de fanáticos, seguidores y colegas se hicieron presente. Incluso se reportó que muchas figuras del entretenimiento dejaron de seguir a la revista GQ en redes sociales.

En Twitter, Andrés publicó: "terrible como una revista tan prestigiosa GQ se tome el tiempo de hacerle photoshop a una mujer, aquí ven el claro ejemplo que intentan buscar la perfección y no la realidad, Karol G dijiste la verdad!"

"Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", agregó en su comunicado Karol G.