Karol G brilla en el Madame Tussauds con dos figuras de cera en su honor

Esta figura no solo destaca por su atuendo, sino también por los detalles cuidadosamente trabajados, como el diente que Karol G llevó durante ese festival, sus uñas decoradas con la bandera colombiana, sus característicos tatuajes y su llamativo cabello azul.

La segunda escultura está inspirada en el atuendo que Karol G lució en el video de su colaboración con Shakira en la exitosa canción "TQG." En esta figura, la cantante aparece con su característico cabello rojo vino, recogido en una elegante cola de caballo, y vestida con el mismo atuendo que usó en el videoclip musical, recreando a la perfección cada detalle de su look.

En un video publicado en YouTube desde el museo Madame Tussauds, se mostró la emotiva reacción de Karol G al ver las esculturas de cera que honran su trayectoria.

"¡Wow, impresionante! Mi primera impresión fue que amé mi sonrisa y el color de mis ojos", expresó emocionada la cantante.

La intérprete de "Amargura," compartió lo que significaron para ella cada uno de los eventos representados en las figuras. La artista destacó su alegría al ver cómo se cuidaron todos los detalles, reflejando no solo su apariencia, sino también la esencia de los momentos que inmortalizan. Su reacción muestra el orgullo y la gratitud que siente al ser reconocida de esta manera en un lugar tan icónico.

Embed - La Bichota Takes New York and Las Vegas as Madame Tussauds Reveals Dual Wax Figures of Karol G!