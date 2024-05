Karol G culmina su tour en Latinoamérica con este sentido mensaje

Tras su primer show oficial en Brasil, la intérprete de "Mi ex tenía razón" se despidió de su público latino con un emotivo mensaje.

Karol G: De esta manera se despidió la colombiana de México, primera parada en Latinoamérica

La carta de Karol G para Brasil

"Es increíble como un día podemos tener un show de 60mil personas y al otro uno de 13 mil y sentirse igual de lindo, igual de grande, igual de especial... La vida me sigue enseñando que nunca estamos en la cima de nada... Por eso es mejor recordar de dónde vienes que creerte mucho en donde estás y, así poder empezar de cero en cada lugar que sea necesario. Siempre hay un nuevo reto, nuevos desafíos, nuevos Sueños por cumplir".

El concierto en Brasil para Karol G también tenía un toque especial, ya que no solo culminaba la gira en Latinoamérica sino que también representaba su primer show oficial en tierras cariocas.

Así que, la cantante escribió una emotiva dedicatoria especialmente para los brasileños.

"Hace 5 años estuve haciendo promoción de mi música en este país y entendí que tenía que ir por partes, paso a paso, enfocarme primero en unos países, después en otros y así poder llevar mi mensaje a mi ritmo, sin afán, con mi música, en mi esencia y en los tiempos de Dios.

Gracias por la bienvenida, la energía que multiplicó a las personas en ese lugar y que me hizo sentir tan especial!!! Ayer fue mi primer show oficial en Brasil y el último de "Mañana será bonito" Latam. Me llevo los momentos más lindos con ustedes nos vemos en septiembre, esta vez en Rock in Rio, uno de los escenarios más emblemáticos de tu país. TE AMO MUUITO Obrigada", culminó la nota.

La Bichota durante su tour por Latinoamérica visitó México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Paraguay y, por último, Brasil.

Karol G rumbo a Europa

En junio, continúa el Mañana será bonito Tour por Europa, desde el 8 de junio arrancan las fechas. La primera parada será Suiza sigue Alemania y Países Bajos.

En total, Karol G visitará 8 países en Europa con su tour y múltiples ciudades. Por lo menos, en España serán cuatro conciertos, todos en el Estadio Santiago Bernabéu.