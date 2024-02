Karol G: De esta manera se despidió la colombiana de México

La cantante ha decidido cantarle acapela en varias habitaciones del hospital a la mayor cantidad de personas, entre las canciones no podía faltar "Mañana será bonito".

Como de costumbre, vistió pantalones anchos, camiseta grande y zapatillas y, aunque los seguidores le critican su forma de vestir eso a ella no le importa.

Karol G ha tomado como parte de su plan de acción de su fundación Con Cora visitar cárceles, hospitales y lugares de acopio para no solo dejar dinero sino aportar más allá de eso, su presencia.

Karol G anunció nuevo tema en México

Karol G completó sus tres fechas de concierto en el Estadio Azteca en la Ciudad de México y no pudo evitar mostrar su emoción por el recibimiento que le han dado a su gira Mañana será bonito en Latinoamérica y ha decidido agradecer con un anuncio importante.

Ayer, mis fanáticos en Ciudad de México me tenían una sorpresa donde ellos partiendo de esa frase llevaron un cartel gigante que decía: No queremos vida si no es CONTIGO.... sin ellos saber que la frase hace parte de mi nuevo sencillo", dijo Karol G en su historia.