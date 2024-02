Karol G anuncia que estrenará tema musical el día de su cumpleaños

Durante su último concierto, la noche del sábado 10 de febrero, los fanáticos de la intérprete de Tusa le dieron una sorpresa al llevar una pancarta y7u78que decía "No queremos vida si no es contigo", lo que emocionó demasiado a la colombiana y en agradecimiento decidió anunciar la fecha de su nuevo tema.

A través de una Historia en su cuenta de Instagram, Karol G expresó su emoción por el gesto tan bonito que le hicieron sus fanáticos mexicanos.

"Ayer, mis fanáticos en Ciudad de México me tenían una sorpresa donde ellos partiendo de esa frase llevaron un cartel gigante que decía: No queremos vida si no es CONTIGO.... sin ellos saber que la frase hace parte de mi nuevo sencillo", dijo Karol G en su historia.

El hecho conmovió tanto a la cantante que no aguantó las ganas de anunciar la noticia.

No me aguanté las ganas de anunciarles la noticia de que esta canción Sale el día de San Valentín, mi cumpleaños, EL 14 de FEBRERO No me aguanté las ganas de anunciarles la noticia de que esta canción Sale el día de San Valentín, mi cumpleaños, EL 14 de FEBRERO

Comunicó la artista. Concluyó agradeciendo a las personas que se pusieron de acuerdo con el detalle y a su equipo por ayudarlos hacerlo posible.

Además compartió una foto con DJ Tiësto y se entiende con esto que colaboró con él para una nueva composición, la cual llevará por nombre "Contigo".

Los fanáticos no dudaron en pensar que esta canción sería una dedicatoria para su novio Feid.

¿Cuándo cumple años Karol G?

Tal como anunció la estrella colombiana, estrenará su tema musical el día de su cumpleaños.

Carolina Giraldo, mejor conocida como Karol G ajustará un año más de vida el próximo miércoles 14 de febrero, el día de San Valentín.