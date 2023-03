Karol G decide retirarse de la música

Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme un "break" para poder estudiar y poder evolucionar en otros aspectos.

Ha dicho la colombiana en una entrevista con el locutor Jessie Cervantes en el programa Ponte Exa, en donde también comentó que desea estudiar música. "Creo que si no hago una pausa, y no estudio, no podría mostrarles cosas mejores a mi público", enfatizó.

Karol G es la primera mujer latina en ser #1 en EEUU

Más empoderada, imposible. La cantante colombiana, Karol G está más feliz que nunca con lo que ha logrado en su carrera profesional. No es para menos, con su último álbum musical "Mañana Será Bonito" ha conseguido ser la #1 global en todas las plataformas digitales.

¿Qué piensa Anuel AA del éxito de Karol G?

El artista de música urbana, Anuel AA ha lanzado un tema "Más Rica Que Ayer" en dónde le tira varias indirectas a su ex bebecita. Incluso en uno de los parrafos lo habla abiertamente: "Tú no eres Shakira, ni yo Piqué", ¿Será que quiere volver?